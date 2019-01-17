Dereye hayvansal ve kimyasal atık döküldüğü iddiası

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Soğucak köyü yakınlarında bulunan çiftlikten dereye hayvansal ve kimyasal atık bırakıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yılda böyle bir sorunla karşılaştıklarını ifade eden Soğucak Köyü Muhtarı Niyazi Karakuş, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl aynı problem yine yaşandığında basın aracılığı ile bilgi verildi. O dönem son bulmuştu, bu dönem tekrar başladı. Balıklar yeniden deremizde çoğalmaya başlamıştı, şimdi yine canlı kalmadı deremizde. Bütün canlıların sağlığı ile oynuyorlar. Biz bunu yapan çiftlik sahibinden şikayetçiyiz. Burada herkesin sağlığı ile oynuyor. Burada hayvancılık yapan arkadaşlar, kuzuları bu sene hep telef oldu. Burada balık, kurbağa hiçbir şey yaşamıyor artık. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçiler" dedi.

Köy sakinlerinden Şeref Karakuş ise dere suyunu içen hayvanların hastalandığını ileri sürerek, "Hayvancılık işleri ile uğraşıyorum. Üç, dört gündür hatta bir haftadır hayvanlar bu suyu içmiyor. Başka su yatağımız yok. Kuzularda hastalık var, koyunlarda kuzu atma var. Derede hayvansal atık, kimyasal atık her türlü pislik var. Deremizin adı balıklar deresi idi. Artık adını atıklar deresi verelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Köyde hayvancılık yapan Aziz Uslu ise "Benim şuana kadar 7 tane kuzum öldü, 2 tanede koyunum öldü. Üç gündür hayvan suya çıkmıyor. Çeşmeler dondu, dereden de hayvanlar su içmiyor. Şuan şebeke suyu ile hayvanlarımızı suluyoruz" dedi.