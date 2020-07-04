Dernek Başkanı Mustafa Er: “Gediz Murat Dağı artık özgür”

Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er, ÇED raporunun iptal edilmesiyle Murat Dağı'nda siyanürlü altın araması yapmak için onlarca hektar alanın yok edilmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Mustafa Er yaptığı açıklamada, “Gediz ilçesinde, bin 500 metre yükseklikte hem şifalı termal, hem de buz gibi suları, kayak merkezi ve geyik üretme parkı ile ünlü ormanlarıyla akciğerimiz, kan damarımız Murat Dağimiz özgürlüğüne kavuştu. Siyanürlü altın araması yapmak için yüz binlerce orman ağacının kesilmesi, yüzlerce metre derinliğinde onlarca hektar alanın yok edilmesi şükür ki STK ve halkımızın cesurca, siyaset üstü gayret ve mücadelesi ile durdurulmuştur” dedi.

“İptal davasının açılması süreci başlattık”

Gedizliler Derneği olarak ÇED raporunun onaylanmasının öğrenilmesinin hemen ardından, harekete geçerek iptal davası açılması süreci başlatıldığını belirten Er,” Tüzüğümüzde yetki bulunmaması nedeni ile Kütahya Barosu Çevre koruma komisyonuna süresi içerisinde iptal davası açılması için bir dilekçe ile müracaat edilerek, iptal davasının açılması sağlanmıştır. Yine Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulumuzca Kütahya Valiliğine, “ÇED raporu ve siyanürlü ya da siyanürsüz altın aranmasına hayır, Murat Dağı yok olmasın” temalı bir basın bildirisi okunması hususunda izin alınarak hiçbir siyasi parti bayrağı, flama, pankart olmaksızın küçük hamam yanında etkili bir eylemle mücadelemiz sürdürülmüştür” ifadelerine yer verdi.

“ÇED raporu iptal edildi”

Süresi içerisinde açılan iptal davaları neticesinde Kütahya idare mahkemesinin kararıyla ÇED raporunun iptal edildiğine dikkat çeken Er,” Davalı taraf süresi içerisinde kararı temyiz etmiş, Danıştay altıncı dairesi Kütahya idare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, oy birliği ile karar vermiştir. “Murat Dağında siyanürlü ya da siyanürsüz altın aranmasına hayır” mücadelemizde Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin yanında olup, omuz veren sivil toplum kuruluşlarına, halkımıza ve dava sürecinde mahkeme ve keşiflerde olağan üstü gayret gösteren avukat ve müdahillere, sesimizi yerel ve ülke gündemine taşıyan basın mensuplarımıza binlerce teşekkür ederiz” diye konuştu.