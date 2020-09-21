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Dernek Başkanı Özcan: "Yellice dağında yer alan çıkış yolu ıslah edilsin"

Kütahya Bölge Müdürü Hasan Keskin’i ziyaret eden Kütahya Yamaç Paraşütü Evliya Çelebi Sportif Havacılık Kulübü Dernek Başkanı Bayram Özcan ve üyeleri uçuş yaptıkları Yellice dağı eteklerinde yer alan çıkış yolunun ıslah edilmesini istediler.

Kütahya Bölge Müdürü Hasan Keskin'i ziyaret eden Kütahya Yamaç Paraşütü Evliya Çelebi Sportif Havacılık Kulübü Dernek Başkanı Bayram Özcan ve üyeleri uçuş yaptıkları Yellice dağı eteklerinde yer alan çıkış yolunun ıslah edilmesini istediler.


Dernek Başkanı Bayram Özcan ve dernek üyeleri Aziz Kızıllar, Coşkun Koca, Uğur Yıldız, Muhammed Ilgın, Tahir Kulalı ve Ertuğrul İlhan tarafından gerçekleştirilen ziyarette derneğinin öncülüğünde yapılan çalışmalar ve havacılık sporu değerlendirildi. Kütahya'da örnek çalışmalar yapma çabası içinde olduklarını belirten Dernek Başkanı Özcan, aynı zamanda uçuş yaptıkları Yellice dağı eteklerinde yer alan çıkış yolunun ıslah edilmesi konusunda taleplerini dile getirdi.


Bölge Müdürü Hasan Keskin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gerekli desteği vereceklerini belirtti.

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