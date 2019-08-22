2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler için ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. 1. 5. ve 9. sınıflar ise uyum için 5 Eylül tarihinde sınıflarında olacak.

Kütahya il genelinde 120 bin öğrencinin ders başı yapacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki eğitim öğretim kurumlarımızda 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Çalışma Takvimimiz güncellendi, Kasım ayında ve Nisan ayında 5'er günlük ara tatillerimiz var" dedi.

Bu arada, yeni eğitim öğretim sezonuna kısa bir süre kala özel okullarda da kayıt telaşı sürüyor.

Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Uygun, kurumlarında hem dershane, hem de eğitimin bir arada verildiğini kaydetti.

Uygun, Kütahya'da 20. yılı geride bıraktıklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim sezonunu heyecanla beklediklerini ifade etti.(EFE-)