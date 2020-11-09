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Dev iş makinesi park halindeki kamyoneti kağıt gibi ezdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir maden sahasında dev iş makinesi, park halindeki kamyoneti ezerek paramparça etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir maden sahasında dev iş makinesi, park halindeki kamyoneti ezerek paramparça etti.


Edinilen bilgiye göre, Bozbelen köyü yakınlarında bulunan maden sahasında dev iş makinesini kullanan Arif U., maden sahasında manevra yaptığı esnada fark edemediği park halindeki 01 FDD 75 plakalı kamyonetin üzerinden geçti. İş makinesinin altında kalarak tamamen ezilen kamyonet kullanılmaz hale geldi. Kazada araç içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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