Devlet Hastanesi personeline ''Tıbbi atıkların kontrolü'' eğitimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Devlet Hastanesi'nde çalışan personele ''Tıbbi atıkların kontrolü'' yönetmeliği konusunda eğitim verildiği bildirildi.

Altıntaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Seda Şişman Yılmaz, yaptığı açıklamada, ''Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme eğitiminde Tıbbi atığın ne olduğu, nasıl ayrılması gerektiği, nerelerde depolanması ve kimler tarafından taşınması gerektiği, ayrıca risk altındaki personellerin korunması konularında hastane personeline bilgi verildi'' ifadelerini kullandı.