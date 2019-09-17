Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, "Devletine ve milletine sahip çıkan ahlaklı bireyler yetiştirmeliyiz" dedi.

Dumlupınar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda, okulların güvenliğinin azami ölçüde sağlanması bu kapsamda tedbirlerin alınması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ile ilgili yapılacaklar ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

Ayrıca öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve zinde yaşamlarının olması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri konuları ele alındı.

Kaymakam Abbasoğlu, ''Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmalı, okul aile birlikleri, okul müdürleri, velilerimiz ile işbirliği içerisinde sorunları birlikte değerlendirmeliyiz. Çocuklarımıza sorumluluk duygusu aşılamalı, öğretimin yanında eğitime de ağırlık vermeli çocuklarımızı hayata hazırlamalı, çevresiyle iletişimi kuvvetli, devletine, milletine sahip çıkan, ahlaklı bireyler yetiştirmeliyiz'' ifadelerini kullandı.