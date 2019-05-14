“Dijital Kültür ve Algı Yönetimi” konferansı

Darıcı içinde bulunduğumuz çağda dijital ortam sürekli farklı içeriklerle çocuklara ve gençlere ulaşmaya çalışarak "Bazı oyunlarda çocuklar uyuşturucuya özendiriliyor" dedi.

Darıcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda düzenlenen “Dijital Kültür ve Algı Yönetimi” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen konferansta konuşan Sefer Darıcı, internetin çocukların bakıcısı olmadığını, ebeveynlerin sorumluluklarının farkında ve bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini belirterek,” İçinde bulunduğumuz çağda dijital ortam sürekli farklı içeriklerle çocuklara ve gençlere ulaşmaya çalışıyor. Gençlerin bilinçaltına kimi zaman kültürel ve manevi değerlerimizle alakasız ve hatta bunlarda erozyona sebep olabilecek bilgiler aktarılabiliyor. Uzun süreli kullanım tutum ve davranışlarda değişikliğe sebep olabiliyor” dedi.

“Bazı oyunlarda çocuklar uyuşturucuya özendiriliyor”

Oyunlarda uyuşturucuya özendirmenin olduğuna da dikkat çeken Darıcı, "Bazı oyunlar direkt uyuşturucu maddeleri yetiştirme, satma, kullanma konseptinde oluşturulmuş. Hatta uygulamanın arka planındaki şirketleri araştırdığınızda yine yabancı kartelleri dahi görebiliyorsunuz. Bu uygulamalar Narco-Marketing olarak daha önce literatüre kazandırdığımız kavramla ilişkili ve kendi içerisinde geniş bir ağa hitap eden pazarlama argümanları şeklinde de olabiliyor. Film, dizi veya popüler kültürün diğer unsurları ilgiyi arttırmak ve uyuşturucu kullanımına özendirmek maksatlı olarak oyun formatında karşımıza çıkabiliyor” diye konuştu.

“Şiddet bir müddet sonra olağanlaşabilir”

Oyunlarda şiddet eğilimine yönlendirmeyle ilgili örnekler verdikten sonra öğrenci ve izleyenleri uyaran Darıcı, oyunlarla şiddete özendirme sonucu, "Şiddet bir müddet sonra olağanlaşan bir durum haline alabilir. Çocuğa toplumu anlatan, toplumu özetleyen, toplumsal kalıpları, yargıları, düşünceyi, yaşama şeklini alıp özetleyen çocuğun anlayabileceği dille süzgeçten geçirip ona veren ailedir. Çocuk çevreyle daha sonra etkileşim kurmaya başlar. Kurmaya başladıkça da ailenin ona anlattıkları değer yargılarıyla çevreyi karşılaştırır. Yapılan araştırmalara göre, genç annesiyle babasıyla veya öğretmenleriyle birebir arkadaşlarıyla geçirdiği vakitten çok daha fazlasını telefonla ve internet başında geçiriyor. Böylece onun kültürünü, onun anlattığını onun doğru kabul ettirdiğini alıyor. Çocuklarınızı internete teslim etmeyin, çocuklarınızı internet dünyasının tehlikelerinden koruyun” dedi.

Oyunlarda olumsuz yönlendirmeden gençlerin etkilenmesine de değinen Darıcı, "Bu durum aile eğitimi ve etkileşimi yetersiz olan çocuklarda daha fazla olurken, aile etkileşimi ve eğitimi iyi olan ailelerin çocukların da daha az olmaktadır. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmesi, etkileşimi bu nedenle çok önemli" ifadelerine yer verdi.

"Bilboardlardaki reklamlarda pedagojik değerlendirmeden geçmeli"

İngiltere'de çikolata reklamlarında çikolata için büyüklük algısı oluşturulmaması için çocuğun avucunda gösterilmesi, onun büyüklük ölçüsü alınması gerektiğini ve ürünün olduğundan büyük gösterilmesinin yasak olduğunu belirten Darıcı, "Bilboardlarla da ilgili sıkıntı var. Paranız varsa Türkiye'de genel ahlaka mugayir herhangi bir husus içermiyorsa istediğiniz gibi afiş astırabiliyorsunuz. Ancak bunların pedagojik bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu çocuk da görüyor. Biz de, başka biri de görüyor. Bu anlamda bir değerlendirmeden geçmiş olması gerekiyor. Sadece belediyelerin değerlendirmesinin yeterli olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MYO ve lise öğrencileri ile ilçe protokolü, akademisyen ve idari personelin ilgiyle izlediği konferans sonrasında MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlker Vural, Öğretim Görevlisi Sefer Darıcı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek günün anısına çini bir tabak hediye etti.