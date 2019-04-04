Dikiyon kursları Youtube'de

Kütahya'da yıllardır diksiyon eğitmenliği yapan yerel bir televizyonun Ana Haber spikeri ve Haber Müdürü Eray Özden Akça, halk eğitimi merkezi vasıtasıyla ve birebir verdiği kurslarını Youtube kanalına taşıdı. Youtube sosyal medya platformuna girip Eray Özden Akça diye aratan herkes, kanala abone olup ücretsiz diksiyon kursundan yararlanabiliyor.

Eray Özden Akça, youtube kanalında doğru nefes alıp verme, doğru bilinen yanlışlar, Türkçe'nin konuşma kuralı, dudak tembelliğiyle ilgili egzersizler ve diğer konular bulunuyor. Eray Özden Akça, kanalın daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine dikkat çekerek; en azından izleyenlerin diksiyon konusunda fikir sahibi olduğunu, Türkçenin kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturduğunu söyledi.