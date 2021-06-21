Din görevlileri bölgesel toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesin bağlı kuzeybatı bölgesindeki köylerde görev yapan 22 din görevlisiyle, Kiçir köyü diyanet okuma salonunda bölgesel toplantı gerçekleştirildi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, her ay bir kitap okuyup kitap kritiği yapmak üzere aynı bölgede görev yapan din görevlileriyle bir ara geldiklerini belirtti. Müftü Aydın “ Din görevlileriyle Kiçir'de toplanarak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen hocamızın ‘Beni Kim Beğenecek' adlı kitabının kritiğini yaptık. Bölgedeki din hizmetleri alanındaki çalışmalar hakkında istişare ederek, personellerimiz arasında kaynaşmayı sağladık” dedi.