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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gelişim Eylem Programı Toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)” kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Eylem Planı doğrultusunda çalışmaların başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)” kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Eylem Planı doğrultusunda çalışmaların başladığı bildirildi.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ''Din kültürü ve ahlak bilgisi ile din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin öğretiminde yaşanan, genel sorunlar ve çözümüne yönelik öğretmen yaklaşımları ve istişareler konusunda, Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile toplantı yapıldı. Toplantıda öğretmenlerimiz görüş ve önerilerini sunmuştur. Hazırlanan çalışmalar, öğretmenlerimizin mesleki gelişimine ve öğrencilerimizin öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Toplantıya merkez ve köy okulları din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katılım sağladı. Toplantıda bu zamana kadar iyi çalışmaları ve örnek projeleriyle eğitime büyük katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür edildi'' diye konuştu.(YD-EFE)

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