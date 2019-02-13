'Din öğretimi Çalıştay'ı Emet'te gerçekleştirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde ''2023 Eğitim Vizyonu ve Kütahya'da Din Öğretimi Çalıştayı'' gerçekleştirildi.

Kütahya eğitim vizyonu alt başlıklarından olan din öğretimi kapsamında planlanan “2023 Eğitim Vizyonu ve Kütahya'da Din Öğretimi Çalıştayı” 2 gün boyunca Emet Termal Otel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yaptı.

Çalıştayda Prof. Dr. Halit Çalış, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Dr. Selami Erdoğan, Dr. Faruk Söylev İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Sak ve İsmail Güven, Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Okul Müdürleri Ali Menekşe ve emekli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mücahit Köksal konuşmacı olarak katıldı.

3 tema ve 8 alt başlıkta planlanan çalıştayda Kütahya genelinde din öğretiminde neredeyiz, nereye ulaşmayı hedefliyoruz ve kalitemizi nasıl artırabiliriz sorularına cevap arandı. Çalıştay da imam hatip okullarında var olan sorunlar ve bunlara çözüm önerileri de dile getirildi.