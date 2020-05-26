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Dinlenmek için arka koltuğa geçen sürücü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kamyon şoförü hayatını kaybetti.


Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde, 34 JC 1500 plakalı ticari kamyonet içerisinde ikinci sürücü İsmet Kabadayı uyumak için şoför koltuğu arkasına geçtiğinde henüz sebebi bilinmeyen şekilde hayatını kaybetti. Sürücüye " Afyon'a dönelim" dedikten sonra uykuya dalan ikinci şoför hayata gözlerini yumdu.


Yaşanan olay sonrası birinci sürücü durumu 112 Acil Servise bildirdi.


Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekipleri, yapılan kontrolde 51 yaşındaki İsmet Kabadayı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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