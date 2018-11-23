Diş Sağlığı Merkezi'nde resim sergisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Ağız Diş Merkezi'nde karma resim sergisi açıldı.

Tavşanlı Ağız Diş Merkezi giriş katı ve birinci katta Tavşanlı Belediyesi Kültür Sanat Merkezi resim sanatçılarının karma resimleri burada görücüye çıkarıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Ağız Diş Merkezi Başhekimi Hasan Yiğit, Tavşanlı Ağız Diş Merkezi Müdürü Hacı Osman Akyıldız, daire amirleri, hastalar, ressamlar, diş hekimlerinin katılımı ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve Diş hekimliği Günü kutlandı.

Sergi açılışının yanı sıra Diş Hekimlerinden Ressam İsmail Sezer de çaldığı ney ile davetlilerden büyük alkış aldı. (Tİ - EFE)