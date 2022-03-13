Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kütahya'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya Valiliği ve İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.

Erbaş, ilk olarak Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Kütahya'nın Selçuklu ve Osmanlı medeniyetini izlerini taşıyan bir il olduğunu kaydetti. Erbaş, "Selçuklu ve Osmanlı şehri Kütahya'mız günümüzde de en güzel şekilde olması gereken yerde olur. Eğitim alanında çalışmalar çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İl Müftülüğümüz aracılığıyla her türlü katkıyı sunmaya hazırız. İnşallah birlik ve beraberlik içinde milletimize vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Çelik, ziyaret anısına Erbaş'a hediye takdim etti.

Erbaş, daha sonra Kütahya İl Müftülüğü'nü ziyaret etti. Yapımı yeni tamamlanan Müftülük Külliyesi hakkında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan bilgiler aldı. Erbaş, Müftülük Gençlik Merkezi'ni de gezerek, buradaki eserler hakkında bilgiler edindi.

Erbaş, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü'nün babası Halil İbrahim Güçlü'yü ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.