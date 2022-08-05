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DKMP Bölge Müdürlüğünün yatırım ve faaliyetlerini değerlendirme toplantısı

Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünün 2022 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirme toplantısı Kütahya Enne Barajı Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi.

Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünün 2022 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirme toplantısı Kütahya Enne Barajı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.


Bölge Müdürü Şahin Çılgın başkanlığında yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Mesut Civcivoğlu ve Abdullah Gedil ile tüm Bölge ve İl Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda 2022 yılı yatırım gerçekleşmeleri ve yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

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