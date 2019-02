Doç.Dr Akkoyun: Türklüğün var olma felsefesini yansıtan Kurtuluş Savaşı'dır

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde “Hizmet İçi Eğitim” kapsamında düzenlenen bilimsel etkinliğin semineri düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr Turan Akkoyun ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Halil Selçuk Biricik katıldı. Kaymakamlık tarafından düzenlenen Seminere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Tüm kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Seminerde, özellikle Dumlupınar'ı geleceğe taşı, Dumlupınar karşılığı adlı konu başlıklarına yer verildi.

Beşeriyetin içinde Türk milletinin varlığından, var olma mücadelesinde son noktanın koyulduğu Kurtuluş Savaşının planı ve kırılmanın yaşandığı, Dumlupınar hattında yaşananlar Turan Akkoyun tarafından anlatıldı. Dumlupınar'ın tarihi kimliğini hem ülke çapında hem uluslararası platformda tanıtımının yapılması konularının da ele alındığı etkinlikte, artık her şeyin proje ile yapıldığını ve projelendirmenin önemini belirten Doç.Dr. Akkoyun, ''Derdini Değil Projeni Ortaya Koy sloganıyla yola çıkılması gerekiyor. Bu doğrultuda hareket edilerek tanıma ve tanıtma faaliyetlerinin daha verimli olacağını biliyoruz. Uğruna can verilmiş bu toprakların kimliğini tanımanın, her Türk evladının hakkı olduğunu ve bu eğitime, donanıma sahip olarak biz eğitimcilerimizin ve öğretmenlerimizin çocuklarımıza aktarmada ve anlatmada çok büyük görev düşmektedir. Türkler savaşçı bir millet değil, istediğinde savaş kazanan bir millettir. Bunun en güzel örneği, bağımsızlığımızın taçlandırıldığı, dağdaki çobanımızın bile o ruhla düşmanı Murat Dağına çekerek Türklüğün var olma felsefesini yansıtan kurtuluş savaşıdır. Bizlerde bu şuurda olup kurtuluş mücadelemizi en iyi şekilde öğrenip öğretmek için elimizden gelenin en iyisini yapma bilincini daima diri tutmalıyız'' diye konuştu.