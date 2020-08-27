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Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne 12 yeni hekim

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Doç.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne, 94'üncü dönem mecburi hizmet kadrolarında 12 yeni hekimin bulunduğu bildirildi.


Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, hekim noktasından güçlenmeye devam ettiklerini belirtti. Kulat “Göreve geldiğimiz günden bu yana Simav'da sağlık hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün açıklanan 94'üncü dönem mecburi hizmet kadrolarında, 1 kadın doğum, 1 dahiliye, 1 fizik tedavi, 1 radyoloji, 1 mikrobiyoloji, 1 acil tıp uzmanı ve 6 pratisyen olmak üzere hastanemizi 12 yeni hekim ile güçlendiriyoruz. Hekimlerimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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