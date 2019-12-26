Doğa atölyesi sanat atölyesine döndü

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Sofular İlk ve ortaokul öğrencileri atölye çalışmaları kapsamında farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Sofular İlkokulu ve Ortaokulu Doğa Atölyesi öğrencileri geri dönüşüm kâğıtlarından heykel, maket ve birçok süs eşyası yaparak hem sınıflarını, hem de evlerini güzelleştiriyorlar.

Çevreye duyarlı, çevresini koruyan ve güzelleştiren bir nesil oluşturmak amacıyla Sınıf öğretmeni Ezgi Merve Aldaş Mert tarafından kurulan doğa atölyesinde çocuklar üretebilmenin hazzına varırken aynı zamanda atık maddeleri geri dönüştürüyor.

3. Sınıf öğrencisi Emir Han Ünal, “Doğa atölyemizde atık diye bir kavram yok. Bundan ne üretebilirim kavramı var. Evimizin en güzel yerlerine koyabileceğimiz güzel süs eşyaları tasarlıyoruz. Kendi okul çantamızı, kalemliğimizi kendimiz yapıyoruz” dedi.

Doğa Atölyesi sorumlu öğretmeni Ezgi Merve Aldaş Mert, “ 2023 Eğitim vizyonunun temel hedeflerinden birisi tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirmek. Biz de Doğa Atölyemizde daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için atık malzemelere tekrar hayat veriyoruz. Çöpe gidecek kâğıtlar öğrencilerimizin ellerinde inanılmaz sanat eserlerine dönüyor. Sloganımız Atma Dönüştür” dedi.