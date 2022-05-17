Doğa dostu üniversite öğrencilerden çevre temizliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ve Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, “Çevre Temizliği” projesi çerçevesinde Muhipler Gediz Gölet’inde çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ve Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, “Çevre Temizliği” projesi çerçevesinde Muhipler Gediz Gölet'inde çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.
Sosyal sorumluk projesi çerçevesinde Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri topluma, çevreye duyarlı, temiz bir çevre mesajı vererek doğanın önemine dikkat çektiler. Düzenlenen etkinlikte Muhipler Gediz Gölet'i çevresindeki çöpler toplanarak Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.