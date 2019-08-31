Doğa harikası Murat Dağı ilgi odağı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Murat Dağı, içerisinde barındırdığı köylerde var olan Osmanlı dönemine ait çeşme ve evlerin yanı sıra, şifa kaynağı hamamları, inanç turizmi için var olan türbesi ve seyir teraslarından fotoğraf çekilen muhteşem doğasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Murat Dağı'nın bin 453 metre yüksekliğinde bulunan tesislerde yörenin eşsiz lezzeti fırın kebabı yapılması, doğaseverlerin kalabileceği bungalov evlerin bulunması ve araçlarıyla piknik yapmak için gelen vatandaşlar için onlarca saç ve ahşaptan yapılmış prefabrik evlerin hizmet vermesi gün geçtikçe bölgeye olan ilgiyi arttırıyor. Dağın hemen eteğinden akan Murat Çayı, balık tutmak isteyen vatandaşlar ve asırlık çınarlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Araçlarıyla Muraç Çayı kenarında seyahat eden vatandaşlar bu eşsiz manzaraya hayran kaldıklarını belirtiyorlar.

Murat dağında bulunan ve Germiyanoğulları dönemine ait olduğu sanılan Kocahamam ve Hacıdâna adlarıyla anılan hamamların sıcak suyunun şifa kaynağı olduğu, sayısız cilt ve romatizmal hastalıkla bölgenin Termal Turizm Merkezi olması yönünde ilerlediğini gösteriyor.