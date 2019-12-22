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Do?a y?r?y???nde iki kayan?n aras?na s?k??t?

K?tahya’n?n Emet il?esinde do?a y?r?y??? yapt??? esnada iki kayan?n aras?na s?k??an bir ki?i 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri taraf?ndan bulunarak kurtar?ld?.

K?tahya'n?n Emet il?esinde do?a y?r?y??? yapt??? esnada iki kayan?n aras?na s?k??an bir ki?i 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri taraf?ndan bulunarak kurtar?ld?.



Edinilen bilgiye g?re, Emet il?esi E?rig?z k?y? ?kita? Kanyonu mevkisine do?a y?r?y??? yapmak isteyen bir grubu getiren ?of?r Osman Ate?, grup y?r?y??e ??kt?ktan sonra kendi ba??na do?a y?r?y??? yapmaya karar verdi. Yakla??k 50 metrelik derinlikteki alana do?ru inen Ate?, iki kayan?n aras?na s?k???nca cep telefonuyla 112 Sa?l?k ekiplerinden yard?m istedi. Ekipler ihbar? al?r almaz harekete ge?ti. Jandarma ve K?tahya AFAD ekipleri yakla??k 3 saat s?ren arama sonucu Osman Ate?'i halat vas?tas?yla s?k??t??? yerden kurtard?. Olay yerinde sa?l?k ekipleri taraf?ndan ilk m?dahalesi yap?lan Ate?'in sa?l?k durumunun iyi oldu?u ve olaydan dolay? b?y?k kouku ya?ad??? bildirildi.

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