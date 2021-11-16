Doğaseverler, Frig Vadisi'nde tarihin ve doğanın izini sürdü

Valiliğin daveti üzerine Kütahya'ya gelen dağcılık ve spor kulüpleri üyeleri Frig Vadisi'ni keşfetti.

Kütahya Valiliği, tarihle bütünleşen muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi.

Etkinliğe; Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği (PADOK) ile Uşak Rota Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinden 80 sporcu ve doğaseverler katıldı.

İnli Köyü'nde başlayan doğa yürüyüşü Sökmen, Doğluşah ve Sabuncupınar köyleriyle devam etti. Doğal güzellikleriyle büyüleyen, dillerden dillere dolaşan efsaneleriyle ünlü Frig Vadisi'ndeki 12 km'lik parkurda Friglerin yaşam izlerini süren katılımcılar hem tarihe tanık oldu hem de eşsiz manzaraların keyfini çıkardı.

Yürüyüşün ardından katılımcılara Sabuncupınar Frig Evi'nde Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden ikram edildi.

Frig Vadisi'ne hayran kaldıklarını belirten Uşak Rota Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Nasıf Uyar, “Yoğun programı nedeniyle aramıza katılamayan fakat gönderdiği samimi mesajla bilgilendirip tekrar Kütahya'ya davet eden Vali Sayın Ali Çelik'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.