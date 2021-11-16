Doğaseverler, Murat Dağı'nda tabiatın izini sürdü

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü üyeleri, kayak ve termali buluşturan Gediz Murat Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Kütahya'nın doğasını tanıtmaya devam eden Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü'nün son olarak Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Gediz İlçesi sınırlarında bulunan Murat Dağı'nda yaptığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı.

2020 yılından beri Kütahya'nın farklı bölgelerindeki doğasını keşfeden Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü, son olarak Gediz Murat Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında sonbahar mevsimi dolayısıyla Murat Dağı'nın rengarenk görüntüleri fotoğraflara yansıdı.

Kütahya Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü Başkanı Prof. Dr. Niyazi Kurnaz yaptığı açıklamada, "Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü olarak bugün Ege Bölgesinin en büyük dağı olan Murat Dağı'nda yürüyoruz. Murat Dağı hem termal zenginliği bakımından hem de doğal güzellikleri açısından Kütahya ilinin nadir ve görülmesi gereken bölgelerinden bir tanesi. Biz doğa yürüyüşleri kulübü olarak hem Kütahya'daki hem çevre illerdeki bütün doğaseverleri ve kayak severleri Gediz Murat Dağı'na bekliyoruz” şeklinde konuştu.