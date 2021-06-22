Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti'nden Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyet, Rektör Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Rektör Kazım Uysal'a, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Hidayet Oğuzhan'a ise Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdulhalik Uygur, Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Ömer, Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdureşid Eminhaci ve Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adil Muhammetoğlu eşlik ettiler.

Yapılan görüşmeler sonunda Hidayet Oğuzhan, Uysal'a misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal da Oğuzhan ve beraberindeki heyete, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Doğu Türkistan'da yaşayan Türklerin her zaman yanında olduklarını belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.