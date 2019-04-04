Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nurullah Mutluer, nişanlısı Edanur Durna'ya Tavşanlı'nın Durak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda doğum gününde sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.

Tavşanlı'da yaşayan Nurullah Mutluer, 5 yıldan bu yana tanıştığı ve geçtiğimiz yıl nişanlısı Edanur Durna'ya evlenme teklif etmek için arkadaşlarıyla bir organizasyon gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının araç konvoyu ile gelen Nurullah ve Edanur çifti, bir anda meşale ve konfetilerle karşılandı.

Nişanlısı Edanur Durna'ya burada evlilik teklifinde bulunan Nurullah Mutluer, aldığı ‘evet' cevabının ardından çiftler Sanatçı Rafet El Roman'ın "Ömrümün sahibi" adlı müziği eşliğinde dans ettiler. Çiftin mutlu anlarına, çevrede bulunan vatandaşlar da eşlik etti.

Mutluer, yüzük takılmasının ardından kız arkadaşına 5 taş yüzük hediye ederken, çiftlerin yanına gelen polis merkezi amiri Mustafa Özel de çiftleri kutlayan ilk kişi oldu.

Nurullah Mutluer, 5 senedir arkadaş olduklarını, evlilik teklifi kabul edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bu mutluluğumuz sonsuza kadar sürer" dedi.

Edanur Durna da, çok şaşırdığını, doğum gününde böyle bir teklifi hiç beklemediğini ama çok mutlu olduğunu söyledi.