Doktor Himmet Hatipoğlu: "Erken tanı, erken tedaviyi sağlar"

Dr. Himmet Hatiboğlu, Dünya Menopoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; Menopozun kesinlikle bir hastalık olmadığını ifade etti.

Menopozun kadınların adet kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona erdiği evre olduğunu vurgulayan Op. Dr. Himmet Hatiboğlu, “Kadınların yaşlanmasının doğal bir sürecidir. Vücudun normal işleyişinin bir dönemi olan menopoz kesinlikle bir hastalık değildir. Dünya Sağlık Örgütü menopozu, yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlar. Yapılan çalışmalar Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 46-52 olduğunu göstermektedir” dedi.

Menopoz tanısının erken konulmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, ”Erken tanı erken tedaviyi sağlar. Gerekli tetkik ve tedavilerle bu dönem daha sağlıklı geçirilebilir” diye konuştu.