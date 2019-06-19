Dolu yağışı tonlarca çileğe zarar verdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyünde dolu yağışının çilek tarlalarında büyük hasara yol açtığı, mağdur olan çiftçilerin yaklaşık 500 bin TL civarında zararı olduğu belirtildi.

İlçe genelinde etkili olan dolu tarlalara büyük zarar verdi. Domaniç'te önceki gün meydana gelen dolu yağışları nedeniyle Sefa köyünde yaklaşık 150 dönüm ekili alan zarar gördü. Domaniç'in Sefa köyünde Tiago cinsi üretilen çilek tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu. Yılda 5 kez ürün alan çiftçilerin zararı ise 450 ila 500 bin TL civarında. Sefa köyünde bu yıl içerisinde 200 ton verim bekleyen çiftçiler, etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası yaklaşık 100 ton çileğin telef olduğunu belirtti. Domaniç İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram, “Köyümüz bin 350 rakımlı, ormancılık ve çilek üretimi ile geçinen 165 nüfuslu 50 haneli bir köy. Bu seneye kadar yıllık 200 ton çilek üretimi yapılmaktaydı. Ancak bu sene afattan dolayı bu 200 ton çileğin yaklaşık 100 tonu doludan dolayı zarar gördü. Köylü bu konuda mağdur. Yaklaşık maddi olarak 450 - 500 bin TL civarı kaybımızda var. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. En azından çileklerin üzerini kapatılması için destek istiyoruz. Her sene dolu ile karşılaşıyoruz. Çileklerin üzeri kapatılırsa, devlet bu konuda bize yardımcı olursa ekonomiye katkımız devam eder. Çileklerin üzerine file, naylon sera gibi yardımcı olmasını istiyoruz. Üstelik üretimi de artırabiliriz” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “Bu gün üzücü bir güne başladık. Dün akşam saatlerinde Domaniç'te ciddi bir dolu yağışı oldu. Sefa köyü demek, çilek üretimi demek. Dolu yağışı sonrası bizimde çilek hasadını bir nevi bitirdi. Buradan yaklaşık 200 ton çilek bekliyorduk. Tahmini 90-100 ton arası çilek hasadından zararımız bulunmaktadır. Çileklerin doludan dolayı yok olması çiftçilerimize ciddi şekilde maddi zarara uğrattı. Tahminim 500 bin TL gibi zararla karşı karşıyayız. Burada sadece çilek değil, Elması, eriği, kirazı, cevizi, patates ve fasulyesi de zarar gördü. Bizler burada hasar tespit yaptıktan sonra kurumlarımız ile birlikte çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekeni yapmak zorundayız. Tabi burada çiftçilerimizi de ikaz etmek zorundayız. Bu tür afat olayları için sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.