"Domaniç Adliyesi tekrar açılsın"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 15 Haziran 2012 tarihinde kapatılan Domaniç Adliyesi'nin tekrar açılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Kasap, o zaman ki adıyla Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun 15.06.2012 tarih ve 347 sayılı kararı ile kapatılıp, Tavşanlı Adliyesine bağlanan Domaniç Adliyesinin muhakkak açılmasını gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Son yıllarda hızla göç veren, içi boşalan, ekonomisi günden güne küçülen Domaniç ilçemizde bir Adliyenin olmaması vatandaşlarımızı 45 km uzaklıktaki Tavşanlı Adliyesine gitmek zorunda bırakmaktadır. Bu durum bölgede yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmekte, ayrıca Tavşanlı'dan Domaniç'e adli personel gelmekte zorlanmakta bu yüzden bölgede sorunlar yaşanmaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması,45 km uzaklıktaki Tavşanlı Adliyesine gitmek zorunda kalmamaları için 2012 yılına kadar hizmet veren Domaniç Adliyesinin tekrar açılması ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızı hizmet vermesi elzemdir." (EFE)