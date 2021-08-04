Domaniç Çukurca Barajı 7 bin 510 dekar alanı sulayacak

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca Ovasında bulunan ve 7 bin 510 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Domaniç Çukurca Barajı Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi.

Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız,” Domaniç Çukurca Ovasında bulunan ve 7 bin 510 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Domaniç Çukurca Barajı Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir. İş kapsamındaki toplam ana boru hattı uzunluğu 12 bin 564 metre olup, toplamda döşenecek HDPE boru uzunluğu 26 bin 44 metredir. HDPE boruların tamamı temin edilmiştir. Sulama inşaatı bünyesindeki boru çapları 710 milimetre ile 125 milimetre arasında değişmekte olup bugüne kadar 10 bin 230 metre HDPE boru döşenmiştir. İletim hattında kalan borular döşenip işin 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çukurca Ovasında bulunan 7 bin 510 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 897 TL gelir artışı, ülke ekonomisine 6 Milyon 556 bin 500 TL katkı bin 200 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır' dedi.