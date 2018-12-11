Domaniç Dağları'nda sus ve buzlanma

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis ve gizli buzlanma özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolda sis ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.(TY-EFE)