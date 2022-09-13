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Domaniç Ebe Ana Sultan Türbesinde anma töreni

Hayme Ana ve Ertuğrul Gazi döneminde Domaniç’te yaşamış ve Osmanlı’nın kuruluş döneminin önemli tarihi şahsiyetlerden olan Ebe Ana Sultan için anma töreni gerçekleştirildi.

Hayme Ana ve Ertuğrul Gazi döneminde Domaniç'te yaşamış ve Osmanlı'nın kuruluş döneminin önemli tarihi şahsiyetlerden olan Ebe Ana Sultan için anma töreni gerçekleştirildi.


Saruhanlar köyündeki Ebe Ana Sultan Türbesinde gerçekleştirilen anma törenine, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldı.


Ebe Ana Sultan'ı anma töreni, yapılan dua ve ikramların ardından sona erdi.

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