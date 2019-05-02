Domaniç Hayme Ana MYO' da SAP Yazılım programı konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda ders olarak okutulacak SAP Yazılım programı ile ilgili SAP Uzmanları tarafından "SAP Nedir, Ne İşe Yarar" konulu konferans verildi.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda sertifika programı olarak eğitimi verilmeye başlanan ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ders olarak okutulacak SAP Yazılım programı ile ilgili Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen "SAP Nedir, Ne İşe Yarar" konulu konferansta; SAP Uzmanları Koç Holding Aygaz A.Ş. Kurumsal Bilgi Teknolojileri SAP Yazılım Yöneticisi Korhan Özduygu ile Analist SAP modül uzmanı Kurumsal Bilgi Teknolojileri SAP Yazılım Yöneticisi Emre Karakurum öğrencilere SAP, SAP Modülleri, SAP yazılımının işletmeler açısından önemi, modülleri, fonksiyonları gibi konularda öğrencileri bilgilendirdiler.

SAP'ın önemli, güvenilir ve sektörün lider firmaları tarafında dünyada ve Türkiye'de kullanılan bir program olduğunun altını çizen Analist SAP modül uzmanı Kurumsal Bilgi Teknolojileri SAP Yazılım Yöneticisi Emre Karakurum, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda ilk kez SAP programının ders olarak okutulmasının çok önemli olduğunu, SAP bilen elemanların işsiz kalmasının imkansız olduğunu belirtti.

SAP Programın farklı modülleri olduğunu ve bu modüllerin firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak kullanıldığını, firmaların tedarikten stoka, lojistik faaliyetlerinden İnsan Kaynaklarına, ürün yönetiminden malzeme planlamaya, maliyet ve kontrolüne kadar birçok imkanı sunduğu, tedarikçilerle entegre olarak kullanılabildiğini ifade eden Karakurum, SAP programının bu programı kullanmasını bilenleri ayrıcalıklı hale getireceğini söyledi.

Koç Holding Aygaz A.Ş.'de SAP programının kullanımı konusunda bilgiler veren Karakurum, "Sektörün bu programı kullananlara, yazılım konusunda çalışacaklara ihtiyacı var. Geleceğiniz açısından SAP programı kullanabilmek sizler için bir avantaj olacaktır. Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nu SAP programını ders olarak gündemlerine aldıkları için tebrik ederim, bizler her zaman destek olacağız " dedi.

"Hedeflerinizi yüksek tutun"

Çağın bilgi çağı olduğunu kaydeden Karakurum şunları söyledi: "Geleceğin en çok aranan elemanları veri analistleri olacaktır. Yazılım çağımızda çok önemli. Sizler de hedeflerinizi yüksek tutunuz. Yazılımcılık konusunda çalışınız. Veri analistliği konusunda kendinizi geliştiriniz. Bu alanda kendinizi geliştirdiğinizde çok önemli imkanları yakalayacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Dünyadaki bilgi ve yazılım teknolojileri alanında gelişmelerden ve kullanım amaçlarından söz eden Karakurum, SAP ve yazılım programlarının işlerin etkinliğini ve verimliliğini sağladığını, hataları sıfıra indirdiğine işaret etti.

Koç Holding Aygaz A.Ş. Kurumsal Bilgi Teknolojileri SAP Yazılım Yöneticisi Korhan Özduygu da, SAP programının iş hayatında kullanımı ve uygulamaları konusunda teknik bilgiler verdi.

Meslek Yüksekokulunda Phyton gibi programların öğretildiği bilgisini Okul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlker Vural'dan alan SAP uzmanları Karakurum ve Özduygu, SAP programını ders olarak programına alan, Phyton gibi programları öğreten Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunun öğrencilerinin geleceğine güzel yatırımlar yaptığını söylediler.

Konferansın ardından Karakurum ve Özduygu'ya teşekkür eden Meslek Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Bülent Gül, SAP programının ilk kez Türkiye'de Üniversiteler içinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde ve sadece Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda ders olarak okutulacağını belirterek, “Türkiye'nin en önemli Holdinglerinden Koç Holding'e bağlı Aygaz A.Ş'nin değerli SAP uzmanlarının okulumuza gelerek bu bilgileri paylaşması gerçekten bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz açısından son derece ufuk açıcı oldu. Şirketlerine ve kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Akademisyen ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen konferans sonunda SAP uzmanları öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdılar.