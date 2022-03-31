Domaniç Hayme Ana MYO öğrencilerine kültür gezisi

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Zafer Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde tarihi, kültürel mekanlar ile Zafer Anıtı ve şehitliklere tur düzenlendiği bildirildi.

Zafer Bayramı'nın 100.yıl etkinlikleri çerçevesinde Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Altıntaş ilçesi Dumlupınar Şehitliği, Zafer Tepe Çalköy Zafer Anıtı, Şehit Mehmet Sancaktar Anıtı, 30 Ağustos Zafer Alanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yıldırım Kemal İstasyonu, Dumlupınar Zafer Anıtına ziyaret ettiler.

Gezi programında Altıntaş Kaymakamlığı tarafından rehber görevlendirildiği ve yemek ikramı yapıldığı belirtildi.