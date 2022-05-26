Domaniç Hayme Ana MYO'da çevre bilinci etkinliği

Meslek Yüksekokulunun Sosyal Güvenlik Programı müfredatında yer alan Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde, dersin sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Yüksek danışmanlığında yürütülen projeyle, MYO öğrencilerine atık yönetimi, sıfır atık ve çevre bilinci konusunda bilinçlendirmek amacıyla öğrenciler Demet Erol, Kübra Aktaş, Defne Yiğit, Damla Özcan'ın katılımyla Çevreciler Proje Grubu oluşturuldu.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından birisi olan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” amacıyla ilişkilendirilen, “Geri Dönüşümle Geleceğe Değer Katalım” sloganıyla yürütülen ve Domaniç Belediye Başkanlığının katkı sunduğu proje çerçevesinde Çevre Mühendisi Salih Kara atık yönetimi, sıfır atık ve çevre bilinci konusunda düzenlenen seminerde öğrencileri bilgilendirdi.

Atık bilincinin yerleştirilmesinin hem yaşanabilir bir çevreye hem de ekonomik olarak ülkeye çok büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Salih Kara, "Ülkemizde çevre bilincinin artırılması ile birlikte yaşanabilir çevreye kavuşacağız. Çevre bilincinin kazandırılmasında sadece vatandaşlara değil, atıklarını çevreye salan sanayilere, fabrikalara da düştüğünün belirten Kara, sanayi tesislerinin bilinçsizce ve önlem almadan saldığı atıklar, hem havayı hem yeşil alanları hem de denizlerimizi kirletiyor" dedi.

MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Kosat ile akademisyen Öğr. Gör. Salih Aytemur'un da katılımıyla gerçekleştirilen eğitim sonunda, Öğr. Gör. Ali Kosat ve proje ekip lideri Demet Erol çevre mühendisi Salih Kara'ya teşekkür ederek, çok faydalı bir eğitim olduğunu dile getirdiler.

Seminer sonrasında akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Domaniç Hayme Ana MYO ve çevresindeki çöpler toplandı.