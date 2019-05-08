Domaniç Hayme Ana MYO'da ‘Kariyer Planlaması' konulu söyleşi

Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun Osman Gazi Konferans Salonu'nda düzenlediği, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün de katıldığı söyleşide Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, okulun mevcut öğrencilerine kariyer yolculuklarını ve başarıya giden süreçleri anlattılar. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Salih Aytemur'un yaptığı söyleşide mezun öğrenciler Fevzi Çakmak, Esad Derman Temizel, Faruk Koşar, Ayaz Kaan Özçelik, Resul Ayfer, Samet Uzun ve Erdal Bilen, Domaniç Hayme Ana MYO'nun bugünkü öğrencilerine hitap ettikleri söyleşide, okul hayatlarında yaşadıklarını, Domaniç Hayme Ana MYO'daki günlerini, kariyer süreçlerine okulda aldıkları eğitimlerin ve hocalarının katkılarını dile getirdiler. 2007, 2013 ve 2014 yıllarında mezun olduktan sonra yüksek lisanslarını tamamlayan, iş sahibi, değişik kurum ve kuruluşlarda kariyer edinen eski mezun öğrenciler, yıllar sonra tekrar geldikleri okullarında adeta nostalji yaşadı. Yıllar önce öğrenci oldukları mezun oldukları okullarında öğrencilere bu kez farklı şekilde hitap etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen mezun öğrenciler, başarılı bir kariyer için okul hayatı zamanlarının iyi değerlendirilmesi, gelecek hayallerine uygun eğitimler almaları, başarısız olmaktan korkmamaları gerektiğini belirterek, kendi hayatlarından örnekler verdiler.

Domaniç'in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ve doğal güzelliklerini hiç unutmadıklarını kaydeden mezun öğrenciler, Domaniç'te halktan ve yerel yöneticilerden, okullarından, hocalarından ilgi ve destek gördüklerini söyleyerek teşekkür ettiler. İzleyicilerin ilgiyle ve neşe ile izledikleri söyleşi sonrası bir konuşma yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi A. Bülent Gül, mezun öğrencilerle söyleşiye katılarak bugünün öğrencilerine verdikleri vizyon kazandırıcı bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Domaniç Hayme Ana MYO'dan mezun olduktan sonra eğitimlerine devam ederek kariyerlerinde çok güzel yerlere gelen, hatta kendi işlerini kuran öğrenciler olduğunu kaydeden Gül, "Sizler de bugünden yarına ciddi şekilde hazırlanırsanız, yarınlarınıza da daha emin adımlarla kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Domaniç Hayme Ana MYO olarak öğrencilerimize gelecek vizyonu kazandırmak, geleceğe hazırlamak için çaba içindeyiz. Hocalarımız aile ortamında bir yaklaşımla sizlerle ilgilenmekte ve sizlerin geleceğinize hazırlamak için fedakarlık göstermektedirler. Eski mezun öğrencilerimizin konuşmalarından da bunu anladık. Sizler de bugünlerinizi iyi değerlendirerek, eğitimlerinize devam ederek geleceğe hazırlanın" dedi. Gül, ilk kez gerçekleştirdikleri Mezun Öğrencilerle Kariyer Buluşması ve Planlama etkinliğinin gelecek yıllarda da devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Programdan sonra gerçekleştirilen kokteylde de öğrenciler, eski mezun öğrenci ve hocalarıyla bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.