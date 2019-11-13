Domaniç Hayme Ana MYO'da sigortacılık konuşuldu

Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Mehmet Kalkavan'ın yanı sıra, Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özerdem, Afyonkarahisar Gümüş Sigorta Acentesi sahibi Durmuş Gümüş, üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Mehmet Kalkavan, konuşmasında sigortacılığın ortaya çıkışından sigortanın türlerine ve işleyişine, risk türlerinden sigorta sektöründeki aktörler ve kuruluşlara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Konferansta sigortacılık sektöründe kariyer fırsatları konusunda bilgiler de sunan Kalkavan, etkinliğin son bölümünde öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Konferansın ardından Domaniç Hayme Ana MYO Müdürü Öğr. Gör. Türkmen Kalkan, Mehmet Kalkavan'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, günün anısına bir çini tabak sundu.