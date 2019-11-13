İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Domaniç Hayme Ana MYO'da sigortacılık konuşuldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda “Türk Sigortacılık Sektöründe Güncel Gelişmeler ve Bireysel Emeklilik Sistemi” başlıklı konferans verildi.


Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Mehmet Kalkavan'ın yanı sıra, Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özerdem, Afyonkarahisar Gümüş Sigorta Acentesi sahibi Durmuş Gümüş, üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.


Mehmet Kalkavan, konuşmasında sigortacılığın ortaya çıkışından sigortanın türlerine ve işleyişine, risk türlerinden sigorta sektöründeki aktörler ve kuruluşlara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.


Konferansta sigortacılık sektöründe kariyer fırsatları konusunda bilgiler de sunan Kalkavan, etkinliğin son bölümünde öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Konferansın ardından Domaniç Hayme Ana MYO Müdürü Öğr. Gör. Türkmen Kalkan, Mehmet Kalkavan'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, günün anısına bir çini tabak sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.