Domaniç Hayme Ana MYO'dan Ankara'ya teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi programı öğrencileri, Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen teknik gezi ile Ankara Milli Kütüphaneyi gezdiler.

Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen teknik gezide öğrenciler derslerde öğrendikleri arşivleme, kaynaklara ve bilgiye erişim, bilgi yönetimi ile ilgili süreçleri Milli Kütüphanede yerinde görerek incelediler ve yetkililerden bilgi aldılar. Gezide öğrencilere rehberlik eden Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlker Vural, gerçekleşen teknik gezi ile olarak "Öğrenciler, Milli Kütüphanede üniversite hayatlarında edindikleri bilgilerin uygulama alanları konusunda tecrübe sahibi oldular" dedi.

Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirebilmenin çabası içinde olduklarını ve bu teknik geziyi de bu nedenle düzenlediklerini ifade eden Vural, "Bilgi ve bilgi teknolojilerinin zirvede olduğu bilgi yönetimi çağında öğrencilerimizi en iyi biçimde yetiştirme ve vizyon kazandırma hedeflerimiz doğrultusunda derslerde teorik olarak kendilerine verdiğimiz bilgileri, uygulamada nasıl işlediğini göstermek, arşivleme, dosyalama, bilgiye erişim ve kaynaklara ulaşım konusunda izlenen süreçleri uygulamalı olarak göstererek, onları hayata en iyi biçimde hazırlamak için teknik geziyi Rektörlüğümüz ve Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığımızın destekleriyle okul olarak düzenliyoruz" diye konuştu.

Vural, ayrıca teknik gezi kapsamında Ankara'nın kültürel ve tarihi mekanlarından olan Birinci Meclis, TBMM Kurtuluş Müzesi, Anıtkabir, Hacıbayram Veli Cami ve Türbesi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Göksu Rekreasyon Alanı gibi kültürel ve tarihi mekanların gezildiğini sözlerine ekledi.