Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti

Domaniç heyeti, ilçeye destek ve katkılarından dolayı Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette; Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Şimşek ile Mehmet Akif Varol, Domaniç Özel İdaresi Müdürü Ramazan Çelikten yer aldı.

Domaniç'te devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette heyet, Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, “Temel gayemiz insanımızın mutluluğu. Başarının ortak akıl ve iş birliğinde olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda elimizdeki imkânlarla en iyisini yapma gayretindeyiz. Daha iyisi, daha güzeli için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.