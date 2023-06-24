Domaniç ilçe sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Müdürlük yöneticileri ile birlikte Domaniç İlçe Devlet Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretine Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'yle başlayan Dr. Erarslan, Hastane Başhekiminden sunulan hizmetlerin durumu hakkında bilgi aldı. Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda vaka sayıları, vakaya ulaşım oranları hakkında bilgi alarak, istasyonda görevli personeller ile Aile Sağlığı Merkezi'nde hekimler ve aile sağlığı çalışanlarına kolaylıklar diledi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ü ziyaret ederek programına devam eden Müdür Erarslan, ilçede yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında görüşerek değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Sertaş Erarslan'a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.