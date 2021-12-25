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Domaniç jandarması sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mesire alanlarında bulunan sokak hayvanlarının ulaşabileceği yerlere mama bıraktı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mesire alanlarında bulunan sokak hayvanlarının ulaşabileceği yerlere mama bıraktı.


İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çatalalıç Yaylası, Topuk Yaylası, Kocayayla mesire alanı ve Akdişi Yaylası mesire alanlarında olumsuz hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ulaşabileceği yerlere mama koymak suretiyle beslenmelerini sağladı.

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