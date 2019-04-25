Domaniç MYO'da ‘Tüketici Hakları Bilinci ve İş Hayatında Haklar' konulu kdnferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda “Tüketici Hakları Bilinci ve İş Hayatında Haklar” konulu konferansı düzenlendi.

Konferans Salonu'nda Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan 2015 Yılı Türkiye Bilinçli Tüketici Ödülü sahibi Öğretim Görevlisi Salih Aytemur, "İnsanlar haklarını, hukuklarını bilmez, savunmaz, neme lazım derlerse, başkalarının oyuncağı olur. Haksızlıklar sürüp gider. Toplumsal yozlaşma olur” dedi.

Haklarımız konusunda bilgili olmamız gerektiğini belirten Aytemur, “Haklarımızı nasıl koruyacağımızı, haksızlıklara karşı haklarımızı nasıl arayacağımızı bilmemiz lazım. Sizin hak aramanız sonucu ulaşacağınız başarı, başka haksızlıkların önünü de kapamış olacaktır. Siz hakkınızı ararken aynı zamanda başka haksızlıkların önünü de kapattığınızı unutmayınız. Haksızlığa uğradığınızda hakkınızı mutlaka arayın. Tüketicilere yönelik haksızlıklar konusunda Tüketici Dernekleri, Bakanlık, İl Ticaret Müdürlükleri yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Alo 173 hattına şikâyetler iletilip yardım alınabilir" ifadelerine yer verdi.

Tüketicilere bir haksızlığa uğradıklarında, mevzuata aykırı bir durumla veya ayıplı mal ve hizmet konusu ile karşılaştığında, öncelikle muhatapla müzakere ile sorunu çözmeye çalışmalarını öneren Aytemur, “Eğer olumlu cevap alamazsanız, cayma, itiraz hakkınız olan 14 veya bazı durumlarda taksitli alışverişlerde 7 gün olan süreleri geçirmeden yazılı veya veri kaydeden dijital ortamlarda itirazınızı karşı tarafa yönlendirin. Olumsuz cevap geldiğinde her yıl belirlenen miktarlara göre tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz. Sürelerin hak kazanma ve kaybetmenizde önemli olduğunu unutmayınız" şeklinde konuştu.

“Atacağınız imza hakkınızı aramanızı engelleyebilir”

Tüketiciler için imzaladığı sözleşmelerin önemli olduğunun altını çizen Aytemur, "Bir sözleşmeye okumadan atacağınız imzanın sizin hak arama yollarınızı kapatacağınızı unutmayın. Bir sözleşmeye imza atmadan önce iyi okuyun, aceleye getirmeyin gerekirse bir uzmana danışarak imzalayın. Sözleşmenin tüketiciler için hak aramada önemli bir hukuki belgedir. Satıcılar tarafından tüketiciye gerekli olduğu şekliyle bilgilendirme yapılmaması durumunda da tüketici cayma hakkını kullanabilir” ifadelerini kullandı.

Konferansın ikinci bölümünde öğrencilerin iş hayatındaki hakları konusunda bilgiler veren Aytemur, sigortalı çalışmanın ve erken sigortalı olmanın önemini belirterek, yaz tatillerinde çalıştıklarında mutlaka sigortalı olarak çalışmalarını, sigortasız çalışmaları durumunda bazı hak kayıplarına uğrayacaklarını işaret etti.

İş hayatında haklar konusunda da ayrıntılı bilgiler aktaran Aytemur, "Hak bilincinizi geliştiriniz ve haksızlığa uğradığınızda hak arama yollarını biliniz. İşte bu konferansta biz size iş hayatında haklarınız konusunda mevzuattan bilgiler veriyor, bir hukuksuzlukla karşılaşınca hangi hukuki kaynaklara başvuracağınızı gösteriyoruz" dedi.

Konferansın sonunda DPÜ Domaniç Hayme Ana MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlker Vural, Öğretim Görevlisi Salih Aytemur'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek günün anısına bir çini tabak sundu.