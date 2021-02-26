Domaniç ormanlarında sıklık bakımları

Sıklık bakımı sahalarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ormanlarda sıklık bakım çalışmaları aralıksız sürdürüldüğünü, orman alanlarında uygulanan sıklık bakımı çalışmaları ile ağaçların daha sağlıklı, daha canlı olmaları sağlanırken ışık ve hava ihtiyaçlarının da asgari düzeyde giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sıklık bakımı çalışmalarıyla meşcereyi kendi haline bırakmayıp, planlı müdahalelerle gelişmesini sağlayacaklarını belirten

Bölge Müdürü Hasan Keskin, “ Çalışmalarımız ile meşcerenin kalitesini yükselterek emniyetini sağlıyor ve gerekli önlemleri alarak ormanlarımızı bakımlı hale getiriyoruz. Bakımlarımızla öncelikle hasta, yaralı, cılız, ölmüş ya da ölmek üzere olan bütün meşcere elemanlarını sahadan uzaklaştırdıktan sonra, meşçerenin daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için, yer, ışık ve hava temin ediyoruz. Böylece yarınlara sağlıklı ormanlar taşınmasında önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 60 nolu bölmede yapılan incelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.