Domaniç Ortaokulu'na kütüphane

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde “Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Zenginleştirilmiş Kütüphane açılışı yapıldı.

Domaniç Ortaokulu Z - Kütüphanesi açılış törenine Vali Toraman'ın yanı sıra Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yeşilyaprak, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Okul Müdürü Ramazan Duran, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Toraman'a bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Duran, 81 bin TL'ye mal olan kütüphanede bin adet kitap olduğunu söyledi.

Vali Toraman ve İl Millî Eğitim Müdürü Başyiğit, daha sonra okulda incelemelerde bulunarak, sınıfları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldiler.