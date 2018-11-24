İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Domaniç Ortaokulu'ndan ‘Muallim' klibi

Kütahya’nın Domaniç Ortaokulu tarafından ‘Muallim’ klibi hazırlandı.

Kütahya'nın Domaniç Ortaokulu tarafından ‘Muallim' klibi hazırlandı.


Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler günü ile düzenlenen programda, öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırladığı ‘Muallim' konulu klibi salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.


Klip, yaklaşık bir aylık bir çalışma ile tamamlandığını belirten Okul Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, “Muallim klibi hazırlandığı aşamada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz doyasıya eğlendik. Klip salonu dolduran seyircileri güldürdü. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım” dedi.(TY-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.