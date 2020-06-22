Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Hisar Mahallesi yakınlarında biriken sel suları nedeniyle Domaniç-Tavşanlı karayolu bir süre trafiğe kapandı. Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yaptı.

Sağanaktan etkilenen pazarcı esnafı ise ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler Domaniç-Tavşanlı karayoluna kadar sürüklendi. Bir pazarcı esnafı, her yağışta dolan çevre yolunda mahsur kaldı. Pazarcının kamyonetini sudan belediye kepçesi çıkardı.

Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken, elektrik ve internetin de gitmesiyle ilçede hayat felç oldu.