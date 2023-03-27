Domaniç'te 250 karaçam fidanı toprakla buluştu

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Alagöz Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Aksu köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Domaniç Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Gelecek nesillere daha yaşanır bir çevre bırakmak, ormanların ve ağaçlandırma çalışmalarının önemi vurgulamak, özellikle çocuklara ve gençlere olmak üzere bütün vatandaşlara bu bilinci aşılamak adına düzenlenen etkinlikte 250 karaçam fidanı dikimi gerçekleştirildi.