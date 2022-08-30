Domaniç'te 80 arı kovanı sular altında kaldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kırık köyünde dün etkili olan aşırı yağış sonucu 80 arı kovanı sular altında kalırken, maddi zararın yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırık köyü Ada mevkiinde bulunan Baha Sağlam'a ait 80 arı kovanı aşırı yağış sonucu sular altında kaldı. Arı kovanlarının sahibi Baha Sağlam, 80 arı kovanının içine su girdiğini ve alandaki suların boşalmadığı için arı kovanlarına ulaşmadıklarını belirtti. Sağlam, zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu ifade etti.