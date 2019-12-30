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Domaniç'te ağır vasıtalı ve zincirsiz araçların geçişi yasaklandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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