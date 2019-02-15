Domaniç'te çinicilik ve filografi sergisi

Kütahya'nın Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çinicilik ve filografi eserleri, okulun salonunda beğeniye sunuldu.

Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar'ın girişimleri ile açılan sergiye, Kaymakam Hasan Raşit Taşkın, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Kamu Kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında 300 eserin yer aldığı sergi gezildi.

Kaymakam Hasan Raşit Taşkın, “Çocuklarımız bu çalışmalarında umulanın çok üstünde, bu işi benimseyerek çok harika eserler ortaya koydular. Bugünde öğrencilerimizin emeğini, göz nurunu, ince işlerini Domaniçlilerin görmelerini istedik. Bu güzelliklerin hazzına birlikte varmak istedik. 300 eser bugün burada sergileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, “Kütahya 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinde Çinicilik ve Filografi sergisi düzenlendi. Serginin amacının öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yeteneklerini ön plana çıkartmak. Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar çabaları ile açılan bu sergide eserler öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından hazırlandı” dedi.